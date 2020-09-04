РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков
11:51
Палата РФС по решению споров сняла запрет с «Динамо» на регистрацию новых футболистов, сообщает сайт Российского футбольного союза.
Московский клуб полностью рассчитался с бывшим форвардом клуба Николаем Обольским, поэтому временное ограничение утратило силу.
На прошлой неделе 23-летний форвард перешел в испанский «Баракальдо», выступающий в сегунде Б (третьем по силе дивизионе страны).
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