РФС: снимать команды с чемпионата из-за коронавируса не будут, но клубу могут засчитать поражение
21:30
Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал об организации матчей в связи с распространением коронавируса.
— При наличии 16 игроков и двух вратарей команда будет допущена до игры. Снимать команды с турнира мы не будем. Если клуб не сможет заявить на игру необходимое число игроков, то ему будет засчитано техническое поражение, — сказал Митрофанов в эфире радио «Маяк».
РПЛ возобновится 19 июня. До окончания сезона осталось сыграть 8 туров. На трибуны будут пускать 10 процентов от вместимости стадиона. При этом болельщики гостевых команд не смогут посещать игры своей команды.
Опрос
проголосовало: 11199Все опросы
Матчи РПЛ со зрителями — вы за или против?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...