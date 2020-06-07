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РФС: снимать команды с чемпионата из-за коронавируса не будут, но клубу могут засчитать поражение

21:30
Из-за коронавируса не булут снимать команды с РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Из-за коронавируса не булут снимать команды с РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал об организации матчей в связи с распространением коронавируса.

— При наличии 16 игроков и двух вратарей команда будет допущена до игры. Снимать команды с турнира мы не будем. Если клуб не сможет заявить на игру необходимое число игроков, то ему будет засчитано техническое поражение, — сказал Митрофанов в эфире радио «Маяк».

РПЛ возобновится 19 июня. До окончания сезона осталось сыграть 8 туров. На трибуны будут пускать 10 процентов от вместимости стадиона. При этом болельщики гостевых команд не смогут посещать игры своей команды.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




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