«Футболисты мне вообще не нравятся». Дацик — о скандале с интимным видео Дзюбы
Российский боец ММА Вячеслав Дацик прокомментировал скандал с интимным видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
«Как я отношусь к этой истории? Никак, футболисты мне вообще не нравятся. Ну, *** он. Курица какая-то слила это видео, вообще по барабану. Что там раздули? Делать нефиг, в грязном белье у кого-то ковыряться», — цитирует Дацика РЕН ТВ.
7 ноября 2020 года по интернету начало распространяться интимное видео с участием Дзюбы. После этого он не получил вызов на ближайшие матчи сборной России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/804257-boi-ili-tiurma-datsik-postavil-ultimatum-emelianenko
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