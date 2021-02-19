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«Футболисты мне вообще не нравятся». Дацик — о скандале с интимным видео Дзюбы

16:55
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Российский боец ММА Вячеслав Дацик прокомментировал скандал с интимным видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Как я отношусь к этой истории? Никак, футболисты мне вообще не нравятся. Ну, *** он. Курица какая-то слила это видео, вообще по барабану. Что там раздули? Делать нефиг, в грязном белье у кого-то ковыряться», — цитирует Дацика РЕН ТВ.

7 ноября 2020 года по интернету начало распространяться интимное видео с участием Дзюбы. После этого он не получил вызов на ближайшие матчи сборной России.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/804257-boi-ili-tiurma-datsik-postavil-ultimatum-emelianenko

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