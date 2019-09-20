РФС разрешил «Динамо» зарегистрировать вратаря вне трансферного окна

РФС удовлетворил заявление московского «Динамо» о регистрации вратаря Александра Шеплякова вне заявочного периода, сообщает официальный сайт организации. 23-летний голкипер находился в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он провел 28 матчей в молодежном первенстве РПЛ за «Ахмат».

Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин получил травму в игре 5-го тура против «Зенита». Ворота бело-голубых на данный момент защищает Игорь Лещук.

Также удовлетворены заявления о регистрации вне трансферного окна Хуана Лескано («Енисей»), Владислава Сиротова («Текстильщик»), Артема Селюкова («Волга»), Станислава Антипова («Иртыш»).

Ранее стало известно, что РФС отказал «Зениту» в регистрации Александра Кокорина. Кроме того, не был зарегистрирован в качестве игрока черкесского «Интера» Апти Ахъядов.