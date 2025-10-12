Кутепов о результатах «Спартака»: «Не стоит скидывать всю вину на Станковича»

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов в разговоре с «СЭ» оценил выступление московской команды в текущем сезоне.



«В таблице большая плотность, думаю, «Спартак» исправит ситуацию. Деян тоже человек, его можно понять. Нужно учитывать, что это «Спартак», где давление и огромная зона ответственности. Не стоит скидывать всю вину на тренера, результат сталкивается из общих действий. Дай бог, чтобы «Спартак» исправил ситуацию», — сказал Кутепов «СЭ».



«Спартак» с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.