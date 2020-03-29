РФС пока не переносит экзамен на лицензию категории Pro

РФС пока что не переносил экзамены на получение лицензии категории Pro, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора академии тренерского мастерства РФС Андрея Лексакова. Курсы на другие категории были намечены на март и были перенесены из-за коронавируса.

— Пока экзамен на категорию Pro без изменений, он стоит на июнь, будут сессия и экзамен, — сказал Лексаков. — Остальные курсы на другие категории, которые должны были быть в марте, перенесены до 15 мая. А там уже по ситуации. Обучение пока приостановлено, выдали задания, общаемся с учениками дистанционно.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте