РФС опубликовал исправленную версию рейтинга 33 лучших футболистов сезона-2022/23

Пресс-служба РФС представила обновленную версию списка 33 лучших игроков по итогам прошедшего сезона.

В первой версии футболисты расположены неранжированным образом. В обновленной — согласно их месту в рейтинге, утвержденном Бюро исполкома РФС.

«Зенит» был признан лучшей командой России по итогам сезона-2022/23, Семак — лучшим тренером, Малком — лучшим футболистом.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам прошедшего сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).