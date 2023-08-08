«Зенит» признан лучшей командой России по итогам сезона-2022/23

Бюро исполкома РФС признало «Зенит» лучшей командой России по итогам сезона-2022/23.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Все эти победы были достигнуты под руководством Сергея Семака, который возглавил команду перед началом сезона-2018/19.

Всего сине-бело-голубые выигрывали турнир девять раз в российской истории (2007, 2010, 2012, 2015, 2019-2023), также у команды есть титул чемпиона СССР (1984).