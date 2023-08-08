РФС признал Малкома лучшим футболистом России по итогам сезона-2022/2023
Бюро исполкома РФС признало бывшего нападающего «Зенита» Малкома лучшим футболистом России по итогам сезона-2022/23.
В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ. 26-летний бразилец был признан лучшим игроком и нападающим сезона-2022/23 в чемпионате России.
Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. Этим летом нападающий перешел в «Аль-Хиляль». Он дебютировал за саудовский клуб в матче 1/4 финала Кубка арабских чемпионов против «Аль-Иттихада» (3:1) и забил гол.
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|0
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|3
|3
|0
|0
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|9
|
3
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|3
|2
|1
|0
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|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
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|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
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|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
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|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
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|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
Результаты / календарь
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|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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