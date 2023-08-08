Семак стал лучшим тренером России по итогам сезона-2022/23

Лучшим тренером России по итогам сезона-2022/23 признан Сергей Семак, возглавляющий «Зенит», сообщает пресс-служба РФС.

Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России по итогам прошедшего сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).

Семак работает в «Зените» с 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста команда пять раз становилась чемпионом России, один раз выиграла Кубок страны и 4 раза Суперкубок страны.