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Сегодня, 14:39

Промес, Акинфеев и Сперцян вошли в список 33 лучших футболистов сезона-2022/23

Мария Гусева
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бюро исполкома РФС утвердило список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2022/23.

Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Илья Лантратов («Локомотив»). 3. Илья Помазун («Урал»).

Правый защитник: 1. Вячеслав Караваев («Зенит»). 2. Милан Гайич (ЦСКА). 3. Сергей Волков («Краснодар»).

Правый центральный защитник: 1. Игорь Дивеев (ЦСКА). 2. Родригао («Зенит»). 3. Виллиан Роша (ЦСКА)

Левый центральный защитник: 1. Георгий Джикия («Спартак»). 2. Максим Осипенко («Ростов»). 3. Барбоса Мойзес (ЦСКА).

Левый защитник: 1. Дуглас Сантос («Зенит»). Мирослав Богосавац («Ахмат»). Даниил Хлусевич («Спартак»).

Правый полузащитник: 1. Малком («Зенит»). 2. Иван Обляков (ЦСКА). 3. Сергей Пиняев («Локомотив»).

Правый центральный полузащитник: 1. Вильмар Барриос («Зенит»). 2. Руслан Литвинов («Спартак»).3. Даниил Глебов («Ростов»).

Левый центральный полузащитник: 1. Эдуард Сперцян («Краснодар»). 2. Вендел («Зенит»). 3. Далер Кузяев («Зенит»).

Левый полузащитник: 1. Клаудиньо («Зенит»). 2. Квинси Промес («Спартак»). 3. Андрей Мостовой («Зенит»).

Правый нападающий: 1. Джон Кордоба («Краснодар»). 2. Александр Соболев («Спартак»). Артем Дзюба («Локомотив»).

Левый нападающий: 1. Федор Чалов (ЦСКА). 2. Константин Тюкавин («Динамо»). 3. Николай Комличенко («Ростов»).

Источник: РФС
Александр Соболев
Андрей Мостовой
Артем Дзюба
Вильмар Барриос
Вячеслав Караваев
Георгий Джикия
Далер Кузяев
Даниил Хлусевич
Данил Глебов
Джон Кордоба
Дуглас Сантос
Иван Обляков
Игорь Акинфеев
Игорь Дивеев
Илья Лантратов
Илья Помазун
Квинси Промес
Клаудиньо
Максим Осипенко
Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Милан Гайич
Николай Комличенко
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Руслан Литвинов
Сергей Пиняев
Федор Чалов
Эдуард Сперцян
Футбол
Виллиан Роша
Константин Тюкавин
Мирослав Богосавац
Мойзес Барбоза
Сергей Волков
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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РФС признал Малкома лучшим футболистом России по итогам сезона-2022/2023

Агент Барриоса: «Правильным решением будет отменить красную карточку!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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