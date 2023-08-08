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Сегодня, 16:10

Шпинев высказался о выступлениях Сулейманова в «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Вадим Шпинев высказался касательно выступлений своего клиента, нападающего Тимура Сулейманова за «Пари НН».

«Вот по Тимуру Сулейманову была официальная бумага. Да, аренда, но платная. У нас в России многие платят деньги за аренду? Это единичные случаи. «Пари НН» предлагался такой вариант. Клуб мог сэкономить или заработать более 20 миллионов рублей. Это не деньги? Но «Пари НН» не идет на этот шаг. Нужен ли Сулейманов Юрану? Давайте опираться на факты и статистику: каким образом он нужен, если выходит на замены по 20-30 минут? Если играет центрального нападающего Трошечкин. Если клуб рассчитывает на футболиста, значит, он выходит в старте», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий сыграл четыре матча в составе «Пари НН» и провел на поле 143 минуты. Его контракт с нижегородским клубом до июня 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-shpinyov-kakim-obrazom-suleimanov-nuzhen-yuranu-esli-vykhodit-na-20-30-minut-272521/
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ФК Нижний Новгород
Вадим Шпинев
Тимур Сулейманов
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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РФС опубликовал исправленную версию рейтинга 33 лучших футболистов сезона-2022/23

Агент Малкома назвал заслуженным признание игрока лучшим футболистом России сезона-2022/23
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
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Крылья Советов

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