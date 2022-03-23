Дюков заявил, что остается членом исполкома УЕФА

Президент РФС Александр Дюков заявил, что сохраняет свое место в исполкоме УЕФА.

— В этом вопросе нет никаких исключений. Я остаюсь членом исполкома и планирую им остаться. Это важный инструмент ведения диалога с европейскими ассоциациями, — сказал Дюков.

ФИФА и УЕФА в конце февраля отстранили российские национальные и клубные команды от соревнований под своей эгидой.

Также Международная федерация футбола разрешила иностранным футболистам из чемпионата России приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке на срок до 30 июня 2022 года, после чего они могут до конца сезона перейти в другую команду.