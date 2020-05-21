РФС назвал основные положения регламента безопасности клубов

Заместитель генерального секретаря РФС по развитию РФС Максим Митрофанов на удаленной пресс-конференции объяснил основные положения регламента, которые направлены на обеспечение безопасности клубов.

Полностью он выглядит следующим образом:

1. Системная и регулярная диагностика персонала, игроков, судей.

2. Клубы берут на себя обязательства охраны здоровья своих сотрудников.

3. Регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировки/игры.

4. Усиленные гигиенические меры.

5. Усиленные меры по очистке и дезинфекции помещений, материалов и оборудования.

6. Зонирование стадиона и определение четких мер для разных зон.

7. Социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба, контактах с персоналом. (Гоша Чернов)