РФС допустил стадионы в Воронеже и Оренбурге к проведению матчей РПЛ

30 июня комиссия Российского футбольного союза (РФС) выдала сертификат соответствия требованиям стандарта «Футбольные стадионы» первой категории Центральному стадиону профсоюзов в городе Воронеж.

Как сообщает пресс-служба РФС, выданное разрешение позволит «Факелу» выступить в розыгрыше РПЛ в сезоне-2022/23. Представители РФС посетили воронежский стадион и проверили общее состояние сооружения, а также готовность входных групп, зон повышенной комфортности и мачт освещения к проведению соревнований.

Кроме того, к участию в РПЛ также был допущен стадион «Газовик» в Оренбурге.

Стартовые матчи нового розыгрыша турнира пройдут 15-17 июля. «Оренбург» в первом туре примет на своем поле «Крылья Советов», «Факел» проведет первый домашний матч на своем поле 30 июля против «Динамо».