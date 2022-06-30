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30 июня, 23:26

РФС допустил стадионы в Воронеже и Оренбурге к проведению матчей РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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30 июня комиссия Российского футбольного союза (РФС) выдала сертификат соответствия требованиям стандарта «Футбольные стадионы» первой категории Центральному стадиону профсоюзов в городе Воронеж.

Как сообщает пресс-служба РФС, выданное разрешение позволит «Факелу» выступить в розыгрыше РПЛ в сезоне-2022/23. Представители РФС посетили воронежский стадион и проверили общее состояние сооружения, а также готовность входных групп, зон повышенной комфортности и мачт освещения к проведению соревнований.

Кроме того, к участию в РПЛ также был допущен стадион «Газовик» в Оренбурге.

Стартовые матчи нового розыгрыша турнира пройдут 15-17 июля. «Оренбург» в первом туре примет на своем поле «Крылья Советов», «Факел» проведет первый домашний матч на своем поле 30 июля против «Динамо».

Источник: https://rfs.ru/news/216223
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
3
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
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16
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 - : -
16.07 15:00
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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 - : -
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