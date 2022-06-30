РФС допустил стадионы в Воронеже и Оренбурге к проведению матчей РПЛ
30 июня комиссия Российского футбольного союза (РФС) выдала сертификат соответствия требованиям стандарта «Футбольные стадионы» первой категории Центральному стадиону профсоюзов в городе Воронеж.
Как сообщает пресс-служба РФС, выданное разрешение позволит «Факелу» выступить в розыгрыше РПЛ в сезоне-2022/23. Представители РФС посетили воронежский стадион и проверили общее состояние сооружения, а также готовность входных групп, зон повышенной комфортности и мачт освещения к проведению соревнований.
Кроме того, к участию в РПЛ также был допущен стадион «Газовик» в Оренбурге.
Стартовые матчи нового розыгрыша турнира пройдут 15-17 июля. «Оренбург» в первом туре примет на своем поле «Крылья Советов», «Факел» проведет первый домашний матч на своем поле 30 июля против «Динамо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
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|0
|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -