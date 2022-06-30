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Кобелев не считает уход Евгеньева потерей для «Динамо»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал уход защитника Романа Евгеньева из клуба.

«Я считаю, что Евгеньев не соответствует уровню «Динамо». Он не подходит для команды, которая претендует на борьбу за пьедестал в каждом сезоне. Так что не могу назвать это потерей для «Динамо». С другой стороны, для «Крыльев» он может стать реальным усилением, заиграть и закрепиться там ему, думаю, по силам», — приводит слова Кобелева Betonmobile.ru.

30 июня «Динамо» объявило об уходе на правах свободного агента Евгеньева. 23-летний воспитанник бело-голубых провел за основной состав 86 игр, в которых отличился двумя голами и двумя голевыми передачами.

Источник: https://betonmobile.ru/kobelev-ne-schitaet-uhod-evgeneva-poterey-dlya-dinamo
Андрей Кобелев (футбол)
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