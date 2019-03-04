РФПЛ: "Рубин" привлек компанию, которая будет заниматься вопросом посещаемости"

Казанский "Рубин" привлек стороннюю компанию, которая будет заниматься вопросом повышения посещаемости домашних матчей, сообщил директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев.

На игру 18-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Ахматом" пришло меньше 3,5 тысячи зрителей. В целом 18-й тур обновил антирекорд посещаемости в сезоне.

– В связи с поднятой в некоторых СМИ темой посещаемости есть несколько слов, – заметил Алексеев. – Во-первых, матч "Урала" впервые собрал больше 20 тысяч человек. Во-вторых, впервые с начала сезона в Уфе пришло больше 10 тысяч человек. Это тоже два рекорда посещаемости, несмотря на все сложности и погодные условия.

Также рад сообщить, что "Рубин" привлек специальную кампанию, которая будет заниматься вопросом повышения посещаемости домашних игр. Мы все надеемся на то, что в скором времени на игры казанского клуба будет ходить больше людей. (Александр Рогулев)

Все о чемпионате России – здесь