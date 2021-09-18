Результативнее Агаларова восемь туров проводил только Жо

В матче восьмого тура против «Химок» (3:2) Гамид Агаларов оформил дубль и возглавил бомбардирскую гонку премьер-лиги. 21-летний форвард «Уфы» стал только пятым футболистом, которому удалось отметиться восемью голами в первых восьми турах чемпионата России. Такой же уверенный старт выдавали Гоча Гогричиани, Олег Веретенников и Федор Смолов, результативнее — 10 голов — восемь туров провел только армейский бразилец Жо в 2006 году.

Футболисты, которые забивали больше шести голов в восьми первых турах чемпионата России

Сезон Игрок Команда Матчи Голы 2006 Жо ЦСКА 8 10 1993 Гоча Гогричиани Жемчужина 8 8 1998 Олег Веретенников Ротор 8 8 2016/17 Федор Смолов Краснодар 8 8 2021/22 Гамид Агаларов Уфа 8 8 2004 Валерий Есипов Ротор 7 7 1994 Владимир Бесчастных Спартак 8 7 2013/14 Артем Дзюба Ростов 8 7 2019/20 Элдор Шомуродов Ростов 8 7

Всего восьми туров хватило Агаларову, чтобы оказаться вторым в истории «Уфы» футболистом, добравшимся до отметки восемь голов за сезон в премьер-лиге. Теперь от рекордного результата Силвестра Игбуна в сезоне-2018/19 Гамида отделяет только один точный удар. По семь мячей забивали тот же Игбун и бразилец Марсиньо, по шесть — нигериец Кехинде Фатаи и выступающий ныне за «Динамо» Даниил Фомин.

Футболисты «Уфы», которые забили больше пяти голов в одном чемпионате России

Сезон Игрок Страна Матчи Голы 2018/19 Силвестр Игбун Нигерия 27 9 2021/22 Гамид Агаларов Россия 8 8 2014/15 Марсинью Бразилия 28 7 2017/18 Силвестр Игбун Нигерия 26 7 2016/17 Кехинде Фатаи Нигерия 22 6 2019/20 Даниил Фомин Россия 27 6

Агаларов уже сравнялся с Ондржеем Ванеком и Марсиньо в списке лучших бомбардиров «Уфы» в премьер-лиге, хотя и провел значительно меньше матчей. Более того, от делящих второе место Ивана Пауревича и Вячеслава Кротова форварда молодежной сборной России отделяют три гола. А вот чтобы достать рекордсмена Игбуна Гамиду необходимо удерживать фантастический темп большую часть сезона.

Лучшие бомбардиры «Уфы» в чемпионатах России