Результативнее Агаларова восемь туров проводил только Жо
В матче восьмого тура против «Химок» (3:2) Гамид Агаларов оформил дубль и возглавил бомбардирскую гонку премьер-лиги. 21-летний форвард «Уфы» стал только пятым футболистом, которому удалось отметиться восемью голами в первых восьми турах чемпионата России. Такой же уверенный старт выдавали Гоча Гогричиани, Олег Веретенников и Федор Смолов, результативнее — 10 голов — восемь туров провел только армейский бразилец Жо в 2006 году.
Футболисты, которые забивали больше шести голов в восьми первых турах чемпионата России
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
2006
|
Жо
|
ЦСКА
|
8
|
10
|
1993
|
Гоча Гогричиани
|
Жемчужина
|
8
|
8
|
1998
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
8
|
8
|
2016/17
|
Федор Смолов
|
Краснодар
|
8
|
8
|
2021/22
|
Гамид Агаларов
|
Уфа
|
8
|
8
|
2004
|
Валерий Есипов
|
Ротор
|
7
|
7
|
1994
|
Владимир Бесчастных
|
Спартак
|
8
|
7
|
2013/14
|
Артем Дзюба
|
Ростов
|
8
|
7
|
2019/20
|
Элдор Шомуродов
|
Ростов
|
8
|
7
Всего восьми туров хватило Агаларову, чтобы оказаться вторым в истории «Уфы» футболистом, добравшимся до отметки восемь голов за сезон в премьер-лиге. Теперь от рекордного результата Силвестра Игбуна в сезоне-2018/19 Гамида отделяет только один точный удар. По семь мячей забивали тот же Игбун и бразилец Марсиньо, по шесть — нигериец Кехинде Фатаи и выступающий ныне за «Динамо» Даниил Фомин.
Футболисты «Уфы», которые забили больше пяти голов в одном чемпионате России
|
Сезон
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
2018/19
|
Силвестр Игбун
|
Нигерия
|
27
|
9
|
2021/22
|
Гамид Агаларов
|
Россия
|
8
|
8
|
2014/15
|
Марсинью
|
Бразилия
|
28
|
7
|
2017/18
|
Силвестр Игбун
|
Нигерия
|
26
|
7
|
2016/17
|
Кехинде Фатаи
|
Нигерия
|
22
|
6
|
2019/20
|
Даниил Фомин
|
Россия
|
27
|
6
Агаларов уже сравнялся с Ондржеем Ванеком и Марсиньо в списке лучших бомбардиров «Уфы» в премьер-лиге, хотя и провел значительно меньше матчей. Более того, от делящих второе место Ивана Пауревича и Вячеслава Кротова форварда молодежной сборной России отделяют три гола. А вот чтобы достать рекордсмена Игбуна Гамиду необходимо удерживать фантастический темп большую часть сезона.
Лучшие бомбардиры «Уфы» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Силвестр Игбун
|
Нигерия
|
2015-2019
|
108
|
25
|
Иван Пауревич
|
Хорватия
|
2014-2019
|
120
|
11
|
Вячеслав Кротов
|
Россия
|
2015-н.в.
|
130
|
11
|
Дмитрий Стоцкий
|
Россия
|
2015-2018
|
97
|
10
|
Дмитрий Сысуев
|
Россия
|
2016-2021
|
100
|
10
|
Гамид Агаларов
|
Россия
|
2020-н.в.
|
18
|
8
|
Ондржей Ванек
|
Чехия
|
2016-2019
|
44
|
8
|
Марсинью
|
Бразилия
|
2014-2016
|
56
|
8
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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