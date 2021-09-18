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Результативнее Агаларова восемь туров проводил только Жо

17:01
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В матче восьмого тура против «Химок» (3:2) Гамид Агаларов оформил дубль и возглавил бомбардирскую гонку премьер-лиги. 21-летний форвард «Уфы» стал только пятым футболистом, которому удалось отметиться восемью голами в первых восьми турах чемпионата России. Такой же уверенный старт выдавали Гоча Гогричиани, Олег Веретенников и Федор Смолов, результативнее — 10 голов — восемь туров провел только армейский бразилец Жо в 2006 году.

Футболисты, которые забивали больше шести голов в восьми первых турах чемпионата России

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

Голы

2006

Жо

ЦСКА

8

10

1993

Гоча Гогричиани

Жемчужина

8

8

1998

Олег Веретенников

Ротор

8

8

2016/17

Федор Смолов

Краснодар

8

8

2021/22

Гамид Агаларов

Уфа

8

8

2004

Валерий Есипов

Ротор

7

7

1994

Владимир Бесчастных

Спартак

8

7

2013/14

Артем Дзюба

Ростов

8

7

2019/20

Элдор Шомуродов

Ростов

8

7

Всего восьми туров хватило Агаларову, чтобы оказаться вторым в истории «Уфы» футболистом, добравшимся до отметки восемь голов за сезон в премьер-лиге. Теперь от рекордного результата Силвестра Игбуна в сезоне-2018/19 Гамида отделяет только один точный удар. По семь мячей забивали тот же Игбун и бразилец Марсиньо, по шесть — нигериец Кехинде Фатаи и выступающий ныне за «Динамо» Даниил Фомин.

Футболисты «Уфы», которые забили больше пяти голов в одном чемпионате России

Сезон

Игрок

Страна

Матчи

Голы

2018/19

Силвестр Игбун

Нигерия

27

9

2021/22

Гамид Агаларов

Россия

8

8

2014/15

Марсинью

Бразилия

28

7

2017/18

Силвестр Игбун

Нигерия

26

7

2016/17

Кехинде Фатаи

Нигерия

22

6

2019/20

Даниил Фомин

Россия

27

6

Агаларов уже сравнялся с Ондржеем Ванеком и Марсиньо в списке лучших бомбардиров «Уфы» в премьер-лиге, хотя и провел значительно меньше матчей. Более того, от делящих второе место Ивана Пауревича и Вячеслава Кротова форварда молодежной сборной России отделяют три гола. А вот чтобы достать рекордсмена Игбуна Гамиду необходимо удерживать фантастический темп большую часть сезона.

Лучшие бомбардиры «Уфы» в чемпионатах России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Силвестр Игбун

Нигерия

2015-2019

108

25

Иван Пауревич

Хорватия

2014-2019

120

11

Вячеслав Кротов

Россия

2015-н.в.

130

11

Дмитрий Стоцкий

Россия

2015-2018

97

10

Дмитрий Сысуев

Россия

2016-2021

100

10

Гамид Агаларов

Россия

2020-н.в.

18

8

Ондржей Ванек

Чехия

2016-2019

44

8

Марсинью

Бразилия

2014-2016

56

8

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • betonsuccess.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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