Футбол
Тинькофф РПЛ

Новости

Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Резиуан Мирзов: «Пока у меня сбор со «Спартаком», а там посмотрим»

21:11
Теги:

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов ответил на вопрос о своем будущем. Прошлый сезон он провел в «Химках» на правах аренды.

— Что должны сделать «Химки», чтобы вы остались?

— Пока у меня сбор со «Спартаком», а там посмотрим, — сказал Мирзов в эфире «Матч ТВ».

27-летний Мирзов выступает за «Спартак» с июля 2019 года. В прошедшем сезоне в составе «Химок» он отыграл 17 матчей в Тинькофф РПЛ, забив шесть голов и сделав две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1357508_Reziuan_Mirzov__o_budushhej_karjere_Poka_u_mena_sbor_so_Spartakom_a_tam_posmotrim

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 18785
Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Россия в случае поражения от Швейцарии практически лишится шансов на первое место в группе. Расклады чемпионата мира
Детали изнасилования девочки в Барнауле группой школьниц
Создатель Telegram-канала NEXTA попросил Польшу о защите
Чернобыльских животных атаковали радиоактивные паразиты

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы