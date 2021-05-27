Резиуан Мирзов: «Пока у меня сбор со «Спартаком», а там посмотрим»
21:11
Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов ответил на вопрос о своем будущем. Прошлый сезон он провел в «Химках» на правах аренды.
— Что должны сделать «Химки», чтобы вы остались?
— Пока у меня сбор со «Спартаком», а там посмотрим, — сказал Мирзов в эфире «Матч ТВ».
27-летний Мирзов выступает за «Спартак» с июля 2019 года. В прошедшем сезоне в составе «Химок» он отыграл 17 матчей в Тинькофф РПЛ, забив шесть голов и сделав две результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1357508_Reziuan_Mirzov__o_budushhej_karjere_Poka_u_mena_sbor_so_Spartakom_a_tam_posmotrim
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