Резиуан Мирзов: «Пока у меня сбор со «Спартаком», а там посмотрим»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов ответил на вопрос о своем будущем. Прошлый сезон он провел в «Химках» на правах аренды.

— Что должны сделать «Химки», чтобы вы остались?

— Пока у меня сбор со «Спартаком», а там посмотрим, — сказал Мирзов в эфире «Матч ТВ».

27-летний Мирзов выступает за «Спартак» с июля 2019 года. В прошедшем сезоне в составе «Химок» он отыграл 17 матчей в Тинькофф РПЛ, забив шесть голов и сделав две результативные передачи.