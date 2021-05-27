Появилось видео драки во время матча молодежных команд «Ахмата» и «Локомотива»

Во время матча молодежного первенства России между «Ахматом» и «Локомотивом» произошла драка между игроками. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Драка в матче молодежного первенства «Ахмат» — «Локомотив». Как это было ? pic.twitter.com/E172rFSwQE — Руслан Абушкин (@abushkin2) May 27, 2021

По данным «СЭ», один из футболистов грозненцев оказал физическое воздействие на судью после того, как ему показал красную карточку. После этого началась потасовка между футболистами обеих команд.

Скорее всего, в протоколе будет отмечено, что на судью было оказано физическое воздействие. Посторонних на поле не было, в конфликте участвовали только те, кто находились на поле.

Матч «Ахмат» — «Локомотив» завершился победой железнодорожников со счетом 5:1. На 83-й минуте игры с поля были удалены три футболиста грозненской команды. Главный судья встречи Максим Чембулатов показал красные карточки Абдул-Малику Джакуеву, Турпал-Али Ибишеву и Лечи Садулаеву.