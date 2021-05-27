Футбол
Тинькофф РПЛ

Новости

Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сильянов прокомментировал продление контракта с «Локомотивом»

21:58
Теги:

Защитник Александр Сильянов прокомментировал продление контракта с «Локомотивом» на пять лет.

«Сегодня очень важный для меня день: я подписал новое соглашение с «Локомотивом».
Это огромная радость и импульс для того, чтобы становиться сильнее, выигрывать конкуренцию и помогать «Локо» побеждать. Я очень хотел остаться в клубе с таким коллективом, такой атмосферой на трибунах, такими болельщиками!

Спасибо «Локомотиву» и моим представителям, особенно Вадиму Шпиневу, что это стало возможным! Вперед, «Локо», - написал Сильянов в Instagram.

 

 

В прошедшем сезоне 20-летний защитник провел 3 матча за основную команду «Локомотива» и не отличился результативными действиями.

«Локомотив» в сезоне 2020/2021 занял третье место в чемпионате России и выиграл Кубок России, благодаря чему получил путевку в групповой турнир Лиги Европы в сезоне-2021/22.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чехия отыгралась с 0:2 и победила Швецию на чемпионате мира
Москвичка зарезала гостя и выбросила тело в подъезд
Детали изнасилования девочки в Барнауле группой школьниц
Нетаньяху назвал издевательством принятую резолюцию Совета ООН

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд