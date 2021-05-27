Защитник Александр Сильянов прокомментировал продление контракта с «Локомотивом» на пять лет.

«Сегодня очень важный для меня день: я подписал новое соглашение с «Локомотивом».

Это огромная радость и импульс для того, чтобы становиться сильнее, выигрывать конкуренцию и помогать «Локо» побеждать. Я очень хотел остаться в клубе с таким коллективом, такой атмосферой на трибунах, такими болельщиками!

Спасибо «Локомотиву» и моим представителям, особенно Вадиму Шпиневу, что это стало возможным! Вперед, «Локо», - написал Сильянов в Instagram.

В прошедшем сезоне 20-летний защитник провел 3 матча за основную команду «Локомотива» и не отличился результативными действиями.

«Локомотив» в сезоне 2020/2021 занял третье место в чемпионате России и выиграл Кубок России, благодаря чему получил путевку в групповой турнир Лиги Европы в сезоне-2021/22.