«Решили, что он вернется в ином качестве». Бабаев рассказал, почему ЦСКА не подписал Вагнера

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал «СЭ», почему клуб решил не подписывать контракт с Вагнером Лав.

— Почему ЦСКА не стал подписывать Вагнера Лав?

— Очень много об этом писали в СМИ. Не хочется будоражить эту тему. Мы, конечно, общались с Вагнером о продолжении сотрудничества. Но решили все-таки, что будет правильнее, если Вагнер вернется к нам в несколько ином статусе.

— Поясните, пожалуйста?

— Знали, что Гайч может к нам перейти. Взяли курс на омоложение команды. Решение непростое. Но тем не менее взвешенное.

— Как отреагировал Вагнер?

— Мы общались. Понятно, что для игрока его уровня основным условием является выход на поле в основном составе. Иначе Вагнера воспринимать нельзя. По идее, если в ЦСКА есть Лав, то он должен играть. И мы подумали, что по отношению к Вагнеру и к памяти о его выступлениях будет честнее, чтобы он вернулся в том качестве, в котором он будет лидером. Не важно — тренерский штаб, селекционный отдел. Но Вагнер должен быть только «основным игроком», а не запасным. (Виталий Айрапетов)