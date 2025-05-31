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31 мая 2025, 19:39

Решение по будущему Гончаренко в «Пари НН» пока не принято

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Виктора Гончаренко.

В субботу, 31 мая нижегородцы проиграли «Сочи» (1:3) в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2025/26. «Пари НН» уступил сочинцам со счетом 3:4 по сумме двух встреч.

«Эта тема не обсуждается. Это тема не моего уровня, а уровня совета директоров. Пока она не поднимается. Мы проанализируем итоги сезона. Но пока говорить про будущее Гончаренко преждевременно. Когда пройдет совет директоров? Нет пока даты. Может пройти в любой момент», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» вылетел в Мелбет-Первую лигу. Нижегородцы выступали в РПЛ с 2021 года.

«Сочи» вернулся в РПЛ спустя год после вылета.

Отметим, что занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.

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2
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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