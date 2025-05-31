Гендиректор «Пари НН»: «Мы мечтаем сохранить место в РПЛ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем клуба после поражения от «Сочи» в стыковых матчах.

«Играли сегодня действительно плохо. Вдвойне обидно, что проиграли при своих болельщиках. Все шансы на сохранение, о которых говорят и которые связаны с другими клубами, не получившими лицензию, — другая история. Ее может комментировать только РФС. Мы мечтали и мечтаем сохранить место в РПЛ. Это для нас важно. Но решение принимается не нами», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Сочи» одержал победу по сумме двух матчей над «Пари НН» со счетом 4:3 и спустя год вернулся в РПЛ. «Сочи» занял пятое место в Мелбет-Первой лиге-2024/25, но попал в переходные матчи вместо «Черноморца», который не получил лицензию для участия в РПЛ.

«Пари НН» вылетел в Мелбет-Первую лигу. Нижегородцы выступали в РПЛ с 2021 года.

Отметим, что занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.

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