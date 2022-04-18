Рэпер ST назвал лучших тренеров «Спартака» в эпоху Федуна

Рэпер ST поздравил «Спартак» со 100-летием и назвал лучших тренеров клуба в эпоху Леонида Федуна.

— Большой день в истории клуба, лично для меня столетие «Спартака» именно сегодня. Желаю «Спартаку» и всем футболистам играть за ромбик. И помнить, что болельщики останутся с ними всегда. Если клуб в этом году выиграет Кубок, то это будет просто замечательно! Я буду очень рад этому.

— Можете ли вы назвать топ-3 тренеров «Спартака» в эпоху Леонида Федуна?

— Очень интересный вопрос, конечно. Если брать по результату, то безусловно Массимо Каррера. А если в целом говорить, то давайте так: Каррера, Валера Карпин и Тедеско. Именно в такой последовательности.