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Татьяна Тарасова поздравила «Спартак» с юбилеем

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поздравила футбольный «Спартак» с юбилеем.

«Мне хотелось бы поздравить величайший клуб нашей страны с юбилеем! Сто лет — очень серьезная дата. «Спартак» всегда являлся достойным соперником моего отца. Красно-белые хороши во многих видах спорта, не только в футболе. С праздником их, удачи и побед!» — сказала Тарасова «СЭ».

18 апреля исполняется 100 лет со дня основания футбольного клуба «Спартак» (Москва).

После 25 туров РПЛ красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

ФК Спартак (Москва)
Татьяна Тарасова
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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Рубин – Арсенал
 - : -
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ЦСКА – Динамо
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Ростов

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Краснодар

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Спартак

 13 1 4
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