Татьяна Тарасова поздравила «Спартак» с юбилеем

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поздравила футбольный «Спартак» с юбилеем.

«Мне хотелось бы поздравить величайший клуб нашей страны с юбилеем! Сто лет — очень серьезная дата. «Спартак» всегда являлся достойным соперником моего отца. Красно-белые хороши во многих видах спорта, не только в футболе. С праздником их, удачи и побед!» — сказала Тарасова «СЭ».

18 апреля исполняется 100 лет со дня основания футбольного клуба «Спартак» (Москва).

После 25 туров РПЛ красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.