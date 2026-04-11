Рэпер L'One о «Локомотиве»: «Надеюсь, с приходом Ротенберга нормализуются отношения с фанатами»

Российский рэпер и болельщик «Локомотива» Леван Горозия (L'One) в разговоре с «СЭ» оценил положение железнодорожников в текущем сезоне.

«Заметно, что «Локомотив» находится в режиме перестройки — и внутренней, и внешней. Надеюсь, что с приходом нового генерального директора (Бориса Ротенберга) нормализуются и отношения с фантами. И вокруг клуба будет появляться не просто фан-база, а настоящее коммьюнити — верных людей клубу, которые поддерживают его всем сердцем», — сказал Горозия «СЭ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 с 44 очками.

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