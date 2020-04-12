Рэмси хочет помочь «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси рассказал, что хочет выиграть Лигу чемпионов. Он отметил, что это стало одной из причин его перехода в туринский клуб.

— Одной из главных причин перехода в «Ювентус» была возможность выиграть чемпионат и побороться за победу в Лиге чемпионов, — приводит Football Italia слова Рэмзи. — «Ювентус» — огромный клуб, один из крупнейших в Европе. Были и другие заинтересованные, но я чувствовал, что именно «Юве» хочет меня больше всех, учитывая их историю и игроков, которые есть в команде. Они преуспели в Лиге чемпионов за последние несколько лет.

Я хочу попытаться помочь команде выиграть Лигу чемпионов, сыграть свою роль. Они победители. Я хотел поехать куда-нибудь и бороться каждый сезон за два, три или четыре трофея.