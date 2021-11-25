Источник: Рангник уйдет из «Локомотива» в «Манчестер Юнайтед» при одном условии

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник готов до конца сезона возглавить «Манчестер Юнайтед», информирует Utdreport со ссылкой на Times. Однако у 63-летнего немецкого специалиста есть одно условие — по истечении тренерского контракта он хочет получить руководящую дожность в «МЮ».

Рангник в 2019 году был близок к тому, чтобы сменить Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера. Тогда норвежец сохранил свой пост.

Об отставке Сульшера «МЮ» официально объявил в воскресенье, 21 ноября. Последним его матчем во главе «Юнайтед» стала гостевая встреча с «Уотфордом» (1:4) в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Майкл Кэррик.

«Локомотив» объявил о назначении Рангника на пост руководителя клуба по спорту и развитию в июле 2021 года. Контракт рассчитан на три года.

«Манчестер Юнайтед», набрав 17 очков в 12 матчах, располагается на 7-й строчке в турнирной таблице АПЛ.