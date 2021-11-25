Ветеран ЦСКА: «Вагнер усилит клуб. Дворовые мальчишки в пас играют интереснее наших игроков»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал новость о возможном возвращении форварда «Кайрата» Вагнера Лава в ЦСКА.

«Его вроде и на полгода хотели недавно подписать. Можно, конечно, взглянуть на него, потому что у нас в ЦСКА вообще нападения нет никакого. Некому цепляться за мяч, комбинировать. Это очень даже неплохая идея. А там видно будет», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Экс-игрок ЦСКА также отметил, почему даже сейчас Вагнер Лав будет полезен армейцам.

«Он же все-таки уже в возрасте. Ему 37 лет. Конечно, в молодости это был блестящий игрок: не боялся подкатов, зарабатывал на себе много штрафных, хорошо укрывал мяч корпусом. Понятно, что сейчас он не такой скоростной игрок, но даже сейчас мяч отобрать у него будет крайне трудно. Такие игроки нужны. У нас вообще нет никого, кто бы мог выступать так. ЦСКА играют в пас, как мальчишки во дворе, да и те даже интереснее», — добавил Пономарев.

37-летний футболист покинет «Кайрат» по окончании контракта в конце декабря 2021-го. Матч Лиги конференций против «Базеля» станет для футболиста последним в составе команды.

Бразилец выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. С армейцами он трижды стал чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.