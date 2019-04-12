"Ребята уже хотели уходить, Александр Кокорин замахнулся стулом – и началась заварушка". Свидетель – об атаке на Пака

Сегодня проходит заседание по делу с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Допрашивается свидетель Андрей Колесников, который является менеджер барной стойки в "Кофемании".

– Знакомы ли вам подсудимые?

– Лично не знаком, но представление имею.

– Потерпевшие знакомы?

– Лично, опять же, на знаком.

– Расскажите, кем вы работали?

– Я работал менеджером барной стойки "Кофемании". 8 октября я пришел на работу в 8 утра, началась смена. Я не сразу выхожу в зал, делаю заказы в офисе. Краем уха услышал, что в кафе футболисты. Вышел, спросил у ребят все ли хорошо, они ответили "да", и далее я вернулся к работе, а потом пошел к барной стойке. Ребята уже хотели уходить, подошли к стойке, после чего А.Кокорин замахнулся стулом, после чего началась эта заварушка, скажем так.

– В каком зале располагалась компания, много было людей?

– 8-10 человек, располагались в дальнем зале.

– Кто-то еще там был?

– Да, сидели. Напротив них сидел Пак. На других столах я не видел.

– В какой промежуток времени пришла компания?

– До моего прихода, не знаю во сколько.

– Видели, как пришел Пак?

– Нет, я не слежу за залом.

– В какой период времени вы наблюдали замах стулом?

– Точно не знаю, где-то около девяти утра.

– Сам удар видели?

– Видел, как махнул стулом. Конкретно удара я не видел.

– Всех из подсудимых видели в кафе?

– Не помню точно. Троих точно видел. Протастовицкого не помню. (Александр Рогулев)

Что сегодня ждет Кокорина и Мамаева в суде? Live!