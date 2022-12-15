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Парфенов заявил, что с удовольствием принял бы участие в ретро-матче «Спартак» — «Реал»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Родины» заявил, что готов принять участие в ретро-матче «Спартак» — «Реал Мадрид».

Московский клуб хочет провести эту игру в июне 2023 года. В следующем году исполняется 10 лет со дня смерти Ильи Цымбаларя. Его гол в ворота «Реала» в Лиге чемпионов входит в золотую коллекцию турнира.

«Конечно, я бы с удовольствием принял участие в таком матче, — заявил Парфенов. — Это очень хорошее мероприятие для болельщиков. Было бы приятно увидеться с игроками прошлого «Спартака». Плюс, это дань памяти Илье Цымбаларю. Он этого заслуживает», — цитирует Парфенова «РБ Спорт».

В 1998 году «Спартак» обыграл мадридский «Реал» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-parfenov-s-udovol-stviem-prinyal-by-uchastie-v-retro-matche-spartak-real/
Дмитрий Парфенов
ФК Родина
ФК Спартак (Москва)
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