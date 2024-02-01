«РБ Спорт»: «Спартак» до лета не будет предлагать Джикии новый контракт

«Спартак» не планирует до конца сезона предлагать новый контракт защитнику Георгию Джикии, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, решение о возможном продлении соглашении будет приниматься на основе мнения главного тренера команды и выступления защитника во второй половине сезона.

Действующий контракт 30-летнего футболиста рассчитан до лета этого года. Таким образом, Джикия уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущем сезоне он провел за красно-белых 9 матчей во всех турнирах.