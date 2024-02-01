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1 февраля, 22:32

«РБ Спорт»: «Спартак» до лета не будет предлагать Джикии новый контракт

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» не планирует до конца сезона предлагать новый контракт защитнику Георгию Джикии, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, решение о возможном продлении соглашении будет приниматься на основе мнения главного тренера команды и выступления защитника во второй половине сезона.

Действующий контракт 30-летнего футболиста рассчитан до лета этого года. Таким образом, Джикия уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущем сезоне он провел за красно-белых 9 матчей во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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