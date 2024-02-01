Карпин рассказал о том, штрафовал ли своих футболистов за лишний вес

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о том, штрафовал ли своих футболистов за лишний вес.

«Когда случай из ряда вон, тогда, конечно, штрафую. Например, если человек привез 5 килограмм. Но тут стоит понимать: делать в «Ростове» такие же штрафы, как были в «Спартаке» — нереально. Уровень зарплат разный. Плюс стоит учитывать, первый ли это подобный косяк футболиста, и сколько он конкретно принес — десять килограмм или два. Даже в УК за разные преступления разные наказания. Так же и тут. Самый большой штраф за вес? 10 тысяч евро. Если вообще? Бывало, и на зарплату, и на две. За нарушения режима, например. Пьяным пришел или из отпуска опоздал на четыре дня. Чаще этим грешат легионеры. А режим нарушают больше наши», — приводит слова Карпина Sport24.

54-летний Карпин на данный момент является главным тренером «Ростова» и сборной России. После 18 туров желто-синие под его руководством занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.