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1 февраля, 22:28

Карпин рассказал о том, штрафовал ли своих футболистов за лишний вес

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о том, штрафовал ли своих футболистов за лишний вес.

«Когда случай из ряда вон, тогда, конечно, штрафую. Например, если человек привез 5 килограмм. Но тут стоит понимать: делать в «Ростове» такие же штрафы, как были в «Спартаке» — нереально. Уровень зарплат разный. Плюс стоит учитывать, первый ли это подобный косяк футболиста, и сколько он конкретно принес — десять килограмм или два. Даже в УК за разные преступления разные наказания. Так же и тут. Самый большой штраф за вес? 10 тысяч евро. Если вообще? Бывало, и на зарплату, и на две. За нарушения режима, например. Пьяным пришел или из отпуска опоздал на четыре дня. Чаще этим грешат легионеры. А режим нарушают больше наши», — приводит слова Карпина Sport24.

54-летний Карпин на данный момент является главным тренером «Ростова» и сборной России. После 18 туров желто-синие под его руководством занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

Источник: https://sport24.ru/football/news-617036-karpin-byvalo-shtrafoval-igrokov-i-na-zarplatu-i-na-dve-a-samyy-bolshoy-shtraf-za-ves-10-tysyach-yevro
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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