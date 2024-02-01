Агент Божина заявил, что в данный момент речи об уходе игрока из «Факела» не идет

Футбольный агент Олег Еремин завил, что в данный момент речи об уходе защитника Сергея Божина из «Факела» не идет. Велика вероятность, что до лета игрок останется в Воронеже.

«У Сергея действующий договор с «Факелом», пока преждевременно о чем-то говорить. Он работает в графике с клубом, с которым связан контрактом», — приводит слова Божина «РБ Спорт».

Контракт 29-летнего защитника с «Факелом» истекает по окончании нынешнего сезона. В нынешнем сезоне Божин сыграл 18 матчей и отметился 1 голом.