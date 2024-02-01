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1 февраля, 22:42

Агент Божина заявил, что в данный момент речи об уходе игрока из «Факела» не идет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Олег Еремин завил, что в данный момент речи об уходе защитника Сергея Божина из «Факела» не идет. Велика вероятность, что до лета игрок останется в Воронеже.

«У Сергея действующий договор с «Факелом», пока преждевременно о чем-то говорить. Он работает в графике с клубом, с которым связан контрактом», — приводит слова Божина «РБ Спорт».

Контракт 29-летнего защитника с «Факелом» истекает по окончании нынешнего сезона. В нынешнем сезоне Божин сыграл 18 матчей и отметился 1 голом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bozhina-transfer-u-sergeya-dogovor-s-fakelom/
Сергей Божин
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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