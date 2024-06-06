ФИФА сняла запрет с «Рубина» на регистрацию новичков

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новичков после выплаты за переход полузащитника Оливера Абильдгора из «Ольборга».

«ФИФА сняла запрет с нашего клуба, поскольку деньги за трансфер Абильдгора были выплачены», — сообщил собеседник ТАСС.

В середине мая ФИФА наложил запрет на три трансферных окна. Санкции связаны со сложностью осуществления финансового перевода (условный платеж и солидарные выплаты) в ФК «Ольборг» за переход Оливера Абильдгора.