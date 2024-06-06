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ФИФА сняла запрет с «Рубина» на регистрацию новичков

Виктория Кравченко
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Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новичков после выплаты за переход полузащитника Оливера Абильдгора из «Ольборга».

«ФИФА сняла запрет с нашего клуба, поскольку деньги за трансфер Абильдгора были выплачены», — сообщил собеседник ТАСС.

В середине мая ФИФА наложил запрет на три трансферных окна. Санкции связаны со сложностью осуществления финансового перевода (условный платеж и солидарные выплаты) в ФК «Ольборг» за переход Оливера Абильдгора.

Абильдгор выступал за «Рубин» с февраля 2020 по сентябрь 2022 года.

ФИФА наложила запрет на три трансферных окна в середине мая.

Источник: https://tass.ru/sport/21019407
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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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Оренбург – Спартак
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