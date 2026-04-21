Фернандес — о нырке Соболева: «Это было просто смешно. Не понимаю, как арбитр мог свистнуть фол с моей стороны»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес в разговоре с «СЭ» поделился мнением о нырке нападающего «Зенита» Александра Соболева. Команды встречались в Москве на «ВТБ Арене» 22 марта в 22-м туре РПЛ, игра завершилась победой петербуржцев со счетом 3:1.

— Ты помнишь тот нырок Соболева, когда ты играл против «Зенита»? — вопрос Фернандесу.

— Да, очень хорошо помню.

— Тебя не удивляет такое поведение?

— Конечно, удивляет. Это было просто смешно. Я не понимаю, как арбитр мог свистнуть фол с моей стороны.

«Динамо» набрало 35 очков в 25 турах и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» лидирует с 55 очками.