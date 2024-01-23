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Сегодня, 08:00

«РБ Спорт»: Коваленко находится в шорт-листах «Спартака», «Локомотива» и «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко заинтересовал московские клубы, утверждает «РБ Спорт».

По информации источника, 20-летний хавбек находится в шорт-листах у «Спартака», «Локомотива» и «Динамо». Кроме того, «Сочи» готов взять игрока в аренду до конца сезона.

Отмечается, что Коваленко, несмотря на недовольство своим игровым временем, пока рассчитывает продолжить выступать за «Зенит».

Полузащитник перешел в «Зенит» из «Сочи» летом прошлого года. В текущем сезоне он провел за сине-бело-голубых 11 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Александр Коваленко
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
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