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Сегодня, 07:42

Гбамбле может покинуть «Ахмат»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле, рассказал, что его клиент может уйти из грозненского клуба.

«Я вижу, что у Нене очень мало практики, думаем, куда он может перейти. Нужно договориться по поводу цены. Я был бы не против, если бы какой-то клуб его выкупил у «Ахмата», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

21-летний ивуариец выступает за «Ахмат» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел 9 матчей за команду во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Ахмат
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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