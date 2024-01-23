Гбамбле может покинуть «Ахмат»
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле, рассказал, что его клиент может уйти из грозненского клуба.
«Я вижу, что у Нене очень мало практики, думаем, куда он может перейти. Нужно договориться по поводу цены. Я был бы не против, если бы какой-то клуб его выкупил у «Ахмата», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».
21-летний ивуариец выступает за «Ахмат» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел 9 матчей за команду во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.
Источник: «РБ Спорт»
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|2.03
|00:00
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Ростов – Кр. Советов
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|2.03
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|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
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|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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Зенит
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Крылья Советов
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|
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Джон Кордоба
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|П
|
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Квинси Промес
Спартак
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|
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Локомотив
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|
|
Александр Соболев
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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|1
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