Источник: сумма отступных в контракте Батракова с «Локомотивом» для европейских клубов — 20 миллионов евро

Стала известна сумма отступных для европейских клубов в новом контракте полузащитника Алексея Батракова с «Локомотивом».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, общий размер компенсации составляет 20 миллионов евро. Однако 20 процентов от этой суммы (4 миллиона евро) при активации отступных получает сторона игрока, у которой есть право отказа от своей доли. Таким образом, фактическая сумма отступных равняется 16 миллионам евро, а через сезон она снизится на один миллион.

«Локомотив» 9 июня объявил о продлении контракта с 20-летним Батраковым до 2029 года. При этом СМИ сообщали, что в новом соглашении футболиста с железнодорожниками отсутствует опция выкупа для российских клубов.

В прошедшем сезоне хавбек провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач.