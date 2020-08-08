Райкович посетил встречу болельщиков «Локомотива»

Защитник Слободан Райкович присутствовал на стадионе во время встречи болельщиков «Локомотива» с командой. В ближайшее время 31-летний серб должен подписать контракт с «железнодорожниками».

Райкович последние четыре сезона выступал в Италии. С 2016 по конец 2019 года — в «Палермо», а первую половину 2020 года провел в «Перудже». Ранее в его карьере были сербский ОФК, голландские ПСВ, «Твенте» и «Витесс», а также немецкие «Гамбург» и «Дармштадт». Также правами на серба владел «Челси», но за лондонцев он так и не сыграл.(Севастиан Терлецкий)