Рауш покидает «Динамо»

По данным «СЭ», защитник Константин Рауш нынешней зимой покинет «Динамо». У 30-летнего российского футболиста в конце декабря истекает контракт, который не будет продлен.

За три года в «Динамо» Рауш сыграл 48 матчей и забил 2 гола. В текущем сезоне на его счету 4 игры и один забитый мяч.

Рауш перешел в «Динамо» в 2018-м из «Кельна». Ранее защитник также выступал за «Ганновер», «Штутгарт», «Дармштадт» и другие команды.

(Константин Алексеев)