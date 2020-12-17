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Рауш покидает «Динамо»

00:20
Константин Рауш. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Константин Рауш. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», защитник Константин Рауш нынешней зимой покинет «Динамо». У 30-летнего российского футболиста в конце декабря истекает контракт, который не будет продлен.

За три года в «Динамо» Рауш сыграл 48 матчей и забил 2 гола. В текущем сезоне на его счету 4 игры и один забитый мяч.

Рауш перешел в «Динамо» в 2018-м из «Кельна». Ранее защитник также выступал за «Ганновер», «Штутгарт», «Дармштадт» и другие команды.

(Константин Алексеев)

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