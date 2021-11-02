Рауль Рианчо: «Спартаку» будет очень сложно попасть в руки шейхов»
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможную покупку московской команды арабской компанией City Football Group.
«Эта сделка точно не будет простой, — сказал Рианчо «СЭ». — Активам «Спартака» будет очень трудно перейти в руки иностранных инвесторов. Посмотрите на клубы с богатой историей — «Реал», «Бавария», «Ливерпуль». Эти команды не могут финансироваться из иностранного капитала. «Спартаку» тоже будет очень сложно попасть в руки шейхов».
Шейхи из Эмиратов, владеющие «Манчестер Сити», ведут переговоры с владельцами «Спартака» о покупке акций красно-белых. Речь идет о приобретении примерно 20% акций клуба.
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