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Кавазашвили: «Хочется, чтобы «Спартак» купили серьезные люди! Арабы будут развивать команду»

20:46
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Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможную покупку акций «Спартака» арабской компанией City Football Group.

«Слава богу! Очень здорово, что арабские шейхи заинтересовались нашим мировым брендом, — сказал Кавазашвили «СЭ». — Наверное, они думают, что купят «Спартак» подешевле из-за всех проблем. Я очень сомневаюсь в этом. Господин Федун ничего не отдает дешево! Интерес со стороны арабов — это плюс. Такие амбициозные люди, которые имеют большие финансовые возможности, уже всем все доказали. В Англии, в Испании, во Франции у них есть команды. Где арабы, там шикарное финансирование, укрепление руководящего состава команды качественными тренерами и футболистами мирового уровня».

По мнению ветерана, полная покупка «Спартака» у Федуна позитивно отразится на команде.

«Спустя 20 лет в «Спартаке» очень хотелось бы, чтобы команду купили серьезные люди. Арабы очень серьезные! Они просто так не вкладывают деньги. Они будут развивать команду. С удовольствием поддержу это начинание. Через время команда будет блистать не только в России, но и на европейском рынке», — добавил Кавазашвили.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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ТМ 3.5

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П2

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ИТБ1 (1.5)

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Артем Бухаев все материалы автора

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