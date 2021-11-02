Кавазашвили: «Хочется, чтобы «Спартак» купили серьезные люди! Арабы будут развивать команду»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможную покупку акций «Спартака» арабской компанией City Football Group.

«Слава богу! Очень здорово, что арабские шейхи заинтересовались нашим мировым брендом, — сказал Кавазашвили «СЭ». — Наверное, они думают, что купят «Спартак» подешевле из-за всех проблем. Я очень сомневаюсь в этом. Господин Федун ничего не отдает дешево! Интерес со стороны арабов — это плюс. Такие амбициозные люди, которые имеют большие финансовые возможности, уже всем все доказали. В Англии, в Испании, во Франции у них есть команды. Где арабы, там шикарное финансирование, укрепление руководящего состава команды качественными тренерами и футболистами мирового уровня».

По мнению ветерана, полная покупка «Спартака» у Федуна позитивно отразится на команде.

«Спустя 20 лет в «Спартаке» очень хотелось бы, чтобы команду купили серьезные люди. Арабы очень серьезные! Они просто так не вкладывают деньги. Они будут развивать команду. С удовольствием поддержу это начинание. Через время команда будет блистать не только в России, но и на европейском рынке», — добавил Кавазашвили.