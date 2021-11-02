Стали известны сроки восстановления Лаксальта
По данным «СЭ», футболист «Динамо» Диего Лаксальт, скорее всего, в этом году не выйдет на поле.
28-летний уругваец получил травму мышц бедра в середине сентября, он тренируется по индивидуальной программе, а помочь бело-голубым сможет, видимо, только после зимней паузы. В лучшем случае защитник сыграет в декабре.
В сезоне-2021/2022 Диего Лаксальт провел за «Динамо» семь матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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