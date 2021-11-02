Стали известны сроки восстановления Лаксальта

По данным «СЭ», футболист «Динамо» Диего Лаксальт, скорее всего, в этом году не выйдет на поле.

28-летний уругваец получил травму мышц бедра в середине сентября, он тренируется по индивидуальной программе, а помочь бело-голубым сможет, видимо, только после зимней паузы. В лучшем случае защитник сыграет в декабре.

В сезоне-2021/2022 Диего Лаксальт провел за «Динамо» семь матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.