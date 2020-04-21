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Рассказов сообщил, что он мог перейти в «Аугсбург»

22:13
Николай Рассказов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Рассказов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов признался, что к нему проявлял интерес «Аугсбург».

— Мой агент прилетал в Германию, вел переговоры, — отметил Рассказов в прямом эфире Instagram «Дневник фаната». — Тогда я во многих матчах оставался в запасе. До последнего времени обсуждали аренду. Покупка не обсуждалась. Тогда в «Аугсбурге» были недовольны Штефаном Лихтштайнером, но с ним нужно было разорвать контракт, и они не успели. А потом Томас Цорн (генеральный директор «Спартака» — Прим. «СЭ») сказал, что меня в любом случае не отпустили бы, потому что «Спартак» рассчитывает на меня и верит.

22-летний Николай Рассказов в текущем сезоне провел 16 матчей за «Спартак» во всех турнирах.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/dnevnikfanata/

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