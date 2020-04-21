Рассказов сообщил, что он мог перейти в «Аугсбург»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов признался, что к нему проявлял интерес «Аугсбург».

— Мой агент прилетал в Германию, вел переговоры, — отметил Рассказов в прямом эфире Instagram «Дневник фаната». — Тогда я во многих матчах оставался в запасе. До последнего времени обсуждали аренду. Покупка не обсуждалась. Тогда в «Аугсбурге» были недовольны Штефаном Лихтштайнером, но с ним нужно было разорвать контракт, и они не успели. А потом Томас Цорн (генеральный директор «Спартака» — Прим. «СЭ») сказал, что меня в любом случае не отпустили бы, потому что «Спартак» рассчитывает на меня и верит.

22-летний Николай Рассказов в текущем сезоне провел 16 матчей за «Спартак» во всех турнирах.