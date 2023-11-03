Рассказов назвал секрет успеха «Крыльев Советов»: «Нет запредельного давления»

Футболист самарских «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью «СЭ» назвал секрет успеха клуба, который регулярно теряет своих лидеров, но продолжает раскрывать новых игроков и показывать хорошие результаты.

— У тренера есть свое видение футбола, которое почти не меняется из года в год. Сама суть футбола остается: это атакующая и агрессивная игра, но при этом умная и стратегически выверенная. Мы четко должны понимать, что за соперник перед нами, и как ему противодействовать. «Крылья» играют в открытый футбол, плюс есть спокойствие. Тут нет запредельного давления: не дай бог ошибиться. Конечно, ребята могут и спросить друг с друга в раздевалке, если косячить будешь постоянно. Но без фанатизма. Вообще, в «Крыльях», наверное, один из лучших коллективов, которые я когда-либо встречал в футбольных командах, — сказал Рассказов.

В сезоне-2023/24 самарцы после 14 сыгранных туров занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.