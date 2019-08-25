РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Рашид Рахимов: «Второй гол надломил «Ахмат» психологически»

18:45
Теги:

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от ЦСКА (0:3) в матче 7-го тура чемпионата России отметил, что второй гол в этой игре надломил его команду.

— Конечно, начинаешь проигрывать в концовке первого тайма — это неприятный момент, — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Если брать в целом, то во втором тайме могли забивать...Мог быть пенальти, но его не назначили. Второй гол надломил «Ахмат» психологически. Получили третий гол и стали играть авантюрно.

ЦСКА — Ахмат

ЦСКА разгромил «Ахмат» и обошел «Спартак»

Опрос

проголосовало: 16496
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир