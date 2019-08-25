Рашид Рахимов: «Второй гол надломил «Ахмат» психологически»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от ЦСКА (0:3) в матче 7-го тура чемпионата России отметил, что второй гол в этой игре надломил его команду.

— Конечно, начинаешь проигрывать в концовке первого тайма — это неприятный момент, — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Если брать в целом, то во втором тайме могли забивать...Мог быть пенальти, но его не назначили. Второй гол надломил «Ахмат» психологически. Получили третий гол и стали играть авантюрно.

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