ЦСКА разгромил «Ахмат» и обошел «Спартак»

ЦСКА одержал победу над «Ахматом» (3:0) в матче 7-го тура чемпионата России. В составе москвичей отличились хавбек Никола Влашич, нападающий Федор Чалов и защитник Мариу Фернандес.

21-летний Чалов забил свой 30-й гол за ЦСКА и третий в текущем сезоне РПЛ.

ЦСКА с 13 очками расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — 12-е место и 7 баллов.

Чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

ЦСКА — «Ахмат» (Грозный) — 3:0 (1:0)

Голы: Мариу Фернандес, 43 (1:0). Чалов, 66 (2:0). Влашич, 73 (3:0).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Набабкин (Шарлия, 16), Дивеев, Магнуссон, Кучаев (Бистрович, 81), Ахметов, Обляков (Тикнизян, 88), Влашич, Чалов, Бийол.

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Садулаев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Бериша, Швец, Исмаэл, Роши (Мбенг, 69), Иванов.

Предупреждения: Иванов, 32. Магнуссон, 34. Харин, 41. Кучаев, 52. Анхель, 62. Шарлия, 62. Семенов, 62.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Мухтаров (Петрозаводск), Данченко (Уфа).

25 августа. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

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