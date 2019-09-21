Рашид Рахимов: «С Мамаевым я не говорил»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в преддверии матча 10-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» отметил, что отсутствие дисквалифицированного Антона Швеца может создать проблемы его команде. Также он высказался по поводу возможного приглашения в команду полузащитника Павла Мамаева, который расторг контракт с «Краснодаром».

— Мы успешно играем с «Крыльями Советов» в последние годы? Это не говорит, что «Крылья» удобный соперник. Это другая игра. Неправильно вспоминать, что было в прошлом году. Я даже не обращал внимания на статистику, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Рахимов. — Понимаю, что игры даются тяжело. Через максимальную самоотдачу и командную работу можно развернуть удачу к себе. Важна дисциплина и самоотдача.

Отсутствие Швеца? Я не могу сказать, что у нас много игроков. Отсутствие каждого игрока создает проблемы. Швец много играет в обороне, выигрывает единоборства, действует хорошо головой на стандартах. Конечно, без него есть минусы.

Приглашение Мамаева? Давайте скажем о том, что несколько клубов изъявили такое желание. Сейчас говорить об этом не совсем правильно. Каждый клуб обозначил свою позицию. Надо спрашивать Павла, чего он хочет и как видит ситуацию. Наверное, он пойдет туда, где не только клуб им интересуется, но и самому ему интересно. Все должно исходить от самого игрока. Я с ним не общался.